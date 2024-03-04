Состоялся анонс симпатичного градостроительного симулятора Of Life and Land

Игра Of Life and Land от Team Kerzoven и Metaroot выйдет в раннем доступе Steam 2 апреля (по цене в 24,99 доллара) для PC и Linux. В этой очаровательной стратегической игре про строительство поселений каждое животное и растение пытается найти свое место в природе.

Of Life and Land - это градостроительная игра, в которой игроки берут на себя роль лидера, которому поручено основать поселения в нетронутых регионах. Они перемещаются по различным временам года и климату, управляя ресурсами и взаимодействуя с динамически моделируемой экосистемой.

Игра подчеркивает баланс между развитием человечества и сохранением окружающей среды, предлагая богатый и захватывающий игровой опыт. Кроме того, в Of Life and Land игрокам предстоит управлять несколькими поселениями одновременно, каждое из которых имеет свои уникальные характеристики и требования, что добавляет глубину и сложность игровому процессу.