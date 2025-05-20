Студия Akai Lotus анонсировала симулятор модели OnlyFans - OF Model Simulator 2025

Студия Akai Lotus анонсировала необычный проект — OF Model Simulator 2025, симулятор модели на премиальных фан-платформах. В нём игрокам предстоит перевоплотиться в создателя откровенного контента, начиная путь с нуля: одной фотографии и полного отсутствия подписчиков.
Игрокам предстоит выстраивать личный бренд, публиковать посты, настраивать внешний вид аватара и контролировать все аспекты цифровой карьеры. Выбор образа — от «милой соседки» до «гламурной дивы» — влияет на внимание фанатов и партнёров.
Разработчики обещают глубокую кастомизацию, стратегическое управление доходами и продвижение, а также возможность настроить уровни подписки и эксклюзивного доступа. OF Model Simulator 2025 станет не только игрой про стиль и привлекательность, но и про предпринимательский подход в цифровом мире.
О да у ней две сиси+менструальная пися беру за 100 евро две копии
Пойди продрочись, попустит.
Этож симулятор модели, а не борделя!
А разница в чем?) В том, что первая еще в стадии отрицания?)
Ии подделку продают
иди комне моя девочка я куни тебе сделаю !
Молодец, монитор надо держать в чистоте!
АХАХАХАХАХАХААХХААХАХХАХААХХААХАХАХА
Топ!
Пускай тренируются...