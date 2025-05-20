Студия Akai Lotus анонсировала симулятор модели OnlyFans - OF Model Simulator 2025

Студия Akai Lotus анонсировала необычный проект — OF Model Simulator 2025, симулятор модели на премиальных фан-платформах. В нём игрокам предстоит перевоплотиться в создателя откровенного контента, начиная путь с нуля: одной фотографии и полного отсутствия подписчиков.

Игрокам предстоит выстраивать личный бренд, публиковать посты, настраивать внешний вид аватара и контролировать все аспекты цифровой карьеры. Выбор образа — от «милой соседки» до «гламурной дивы» — влияет на внимание фанатов и партнёров.

Разработчики обещают глубокую кастомизацию, стратегическое управление доходами и продвижение, а также возможность настроить уровни подписки и эксклюзивного доступа. OF Model Simulator 2025 станет не только игрой про стиль и привлекательность, но и про предпринимательский подход в цифровом мире.