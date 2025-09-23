В Steam появилась страница OF Model Simulator 2025 - игры-симулятора онлифанщицы

В Steam появилась страница OF Model Simulator 2025 от компании Akai Lotus, анонсированной еще в мае 2025 года. Согласно описанию, это амбициозный симулятор жизни эксклюзивного контент-креатора на премиум-платформах вроде OnlyFans.

Разработчик обещает полный контроль над карьерой от нулевого аккаунта до статуса онлайн-иконы. В игре вы становитесь виртуальной моделью, которая строит свою "империю контента". Всё начинается с одной фотографии и без единого подписчика, но благодаря стратегии, харизме и креативу можно подняться на вершину. Игроки смогут кастомизировать свою девушку до мельчайших деталей: от черт лица и нарядов до поз и атмосферы. Выберите стиль - от милой соседки до смелой гламурной дивы - и управляйте бизнесом: устанавливайте цены на подписки, создавайте эксклюзивные уровни и оптимизируйте доходы.

Игру уже можно добавить в вишлист. Дата выхода и цена OF Model Simulator 2025 пока неизвестны.