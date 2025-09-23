ЧАТ ИГРЫ
OF Model Simulator 2025 2025 г.
Инди, Другой симулятор, Аниме
6 27 оценок

В Steam появилась страница OF Model Simulator 2025 - игры-симулятора онлифанщицы

2BLaraSex 2BLaraSex

В Steam появилась страница OF Model Simulator 2025 от компании Akai Lotus, анонсированной еще в мае 2025 года. Согласно описанию, это амбициозный симулятор жизни эксклюзивного контент-креатора на премиум-платформах вроде OnlyFans.

Разработчик обещает полный контроль над карьерой от нулевого аккаунта до статуса онлайн-иконы. В игре вы становитесь виртуальной моделью, которая строит свою "империю контента". Всё начинается с одной фотографии и без единого подписчика, но благодаря стратегии, харизме и креативу можно подняться на вершину. Игроки смогут кастомизировать свою девушку до мельчайших деталей: от черт лица и нарядов до поз и атмосферы. Выберите стиль - от милой соседки до смелой гламурной дивы - и управляйте бизнесом: устанавливайте цены на подписки, создавайте эксклюзивные уровни и оптимизируйте доходы.

Игру уже можно добавить в вишлист. Дата выхода и цена OF Model Simulator 2025 пока неизвестны.

43
16
Комментарии:  16
digitalkid

Кто сказал, что игры бесполезны? Вот же и обучающие есть.

19
MNM 777

Одна косплеер уже научилась )

5
Eclair_93

Это жесть, вот зачем она нужна? Реально как обучение что ли?

5
ratte88

Обычный симулятор-тамагочи.

NРС

Модели с Онлифанса смотрят на это примерно так:

4
Длинный ник чтобы не запо

Спасибо, дедушка мороз

3
Tiger Goose

В Steam много таких игр. Есть, например, целая серия — OnlyFap Simulator.

2
-zotik-

Как обычно для помойки(

2
SOLUS5678

А как деньги в реал выводить?.)))

2
Phoenix87

Игры которые тянки заслужили

1
Yielding Arts

Иконка игры лучше чем модельки...

1
ratte88

Это вообще на хоррор похоже, что с шеей. А иконка нейросеткой нарисована.

2
Pastoral

А там до гола они будут раздеваться или нет?

ratte88

Инфы нет, но скорее всего да, ибо зачем ещё она нужна будет.

