Дебютный трейлер выживалки Of Peaks and Tides отправляет нас в яркий и сказочный мир

Китайская студия CyancookGames анонсировала Of Peaks and Tides, выживалку с открытым миром, созданный на Unreal Engine 5. Релиз на PC через Steam пока не объявлен, но впервые игру можно будет опробовать на Gamescom 2025 с 20 по 24 августа в Кёльне.

В Of Peaks and Tides восточная мифология переплетается с живым, динамичным миром. Система физики реагирует на каждое ваше действие: каждая деталь может стать ресурсом, каждое решение имеет последствия. Смена сезонов, непредсказуемая погода и стихийные бедствия требуют умных решений. Вы строите, сражаетесь и творите легенду в мире, где нет границ для творчества.

Сражения предоставляют свободу выбора: использовать навыки героя, ловушки или окружающую среду, провоцируя врагов сражаться между собой. От хрупких веток до каменных крепостей и гигантских механизмов войны — каждое построение влияет на ход событий. В мире, разрушенном древними богами, вы возрождаете цивилизацию своими руками, сталкиваетесь с эпическими чудовищами и восстанавливаете наследие предков.

Выживание требует стратегии: приручайте диких существ, работайте с ними, адаптируйтесь к миру и создавайте устойчивые поселения. Каждое растение и животное имеет свои особенности, и только понимание их поведения позволит процветать.

Игроки воплотят роль Ноланда, пробуждающегося в руинах Лушленда — некогда процветавшей цивилизации, разрушенной войной богов и людей. Божественные реликвии лежат в руинах, стихии вышли из-под контроля, а дикие звери бродят по земле. В Of Peaks and Tides вы не просто выживаете — вы создаёте новую легенду в мире, где древнее прошлое встречается с бескрайними возможностями.