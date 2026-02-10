Of Peaks and Tides готовится к тестам: показаны мифические монстры китайского "выживача" на Unreal Engine 5

Студия CyancookGames поделилась свежими подробностями о своем амбициозном проекте Of Peaks and Tides. Разработчики объявили, что планируют провести серию оффлайн-плейтестов игры в течение 2026 года, а подробности этих мероприятий будут раскрыты в ближайшее время.

Проект представляет собой симулятор выживания с элементами крафтинга в открытом мире. Его главной особенностью является сеттинг, вдохновленный древнекитайским трактатом «Книга гор и морей» («Шань хай цзин»), а визуальная часть строится на базе передовой версии движка Unreal Engine 5. Ранее, на Tokyo Game Show 2025, игра уже привлекла внимание реалистичной физикой и системой «наблюдения», позволяющей изучать свойства предметов для создания инструментов.

Вместе с анонсом тестов авторы представили бестиарий, состоящий из четырех новых противников, с которыми предстоит столкнуться игрокам:

Qiongqi — свирепый крылатый тигр, способный менять тактику боя в зависимости от окружения.

Scouting Wraith — призрак-разведчик, мастерски владеющий луком и быстрыми атаками в ближнем бою, использующий различные зачарования.

Zhuyan — исполинская белая обезьяна с дубиной. Интересная деталь: она может швырять в героя предметы окружения, но физика игры позволяет игроку использовать эти объекты против самого монстра.

Razor Lizard — ящерица с острым хвостом, которая в пылу сражения может отсечь его и метнуть в игрока как снаряд.

Кроме того, в честь наступления года Лошади разработчики запустили небольшую активность в сообществе Steam. Игрокам предлагается поделиться ожиданиями от будущих трейлеров и демоверсии в комментариях, чтобы получить шанс выиграть подарочные карты Steam. Выход новых геймплейных роликов также запланирован на ближайшее время.