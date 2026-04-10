Глава Gunzilla Games ответил на обвинения в невыплате зарплат сотрудникам

Генеральный директор студии Gunzilla Games Влад Королёв прокомментировал появившиеся в сети обвинения в том, что компания якобы задерживает выплаты сотрудникам и подрядчикам.

Поводом для обсуждения стал пост руководителя по подбору персонала Анны Савиной в LinkedIn. Она заявила, что студия не выплатила значительную задолженность по зарплате, которая накопилась за несколько месяцев. После публикации под её сообщением появились комментарии других сотрудников, намекнувших на похожие проблемы.

В ответ на это Влад Королёв опубликовал развернутое заявление в социальной сети X. Он назвал распространяемую информацию «FUD» — попыткой посеять страх, неопределённость и сомнения вокруг компании. По его словам, подобные заявления делаются ради внимания и направлены против проекта студии.

Королёв также подчеркнул, что Gunzilla продолжает активно развивать свой главный проект — королевскую битву Off The Grid, которую он назвал крупнейшей Web3-игрой. В качестве доказательства роста интереса к проекту глава компании даже предложил создать публичную панель со статистикой новых игроков в реальном времени.

Говоря о претензиях сотрудников, руководитель признал, что компания действительно проводит оптимизацию расходов — как и многие студии в игровой и технологической индустрии. Он отметил, что в некоторых случаях выплаты могут происходить с задержкой, поскольку компания распределяет их с учётом текущего денежного потока.

По словам Королёва, Gunzilla выполняет все финансовые обязательства перед сотрудниками и подрядчиками, хотя он и извинился за возможные неудобства. Он также заявил, что один из наиболее активных критиков студии, работавший по контракту и завершивший работу недавно, уже получил оплату.

При этом глава компании напрямую не прокомментировал другие обвинения, поступившие от бывших и текущих сотрудников. В своём заявлении он подчеркнул, что студия намерена отвечать на критику результатами и развитием своих проектов.

Позже Анна Савина сообщила, что её личный вопрос с выплатами был урегулирован. Однако информации о том, решены ли аналогичные проблемы у других сотрудников, пока не появилось.