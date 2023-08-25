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Off The Grid 2023 г.
6 24 оценки

Королевская битва от Нила Бломкампа Off The Grid получила новый геймплейный трейлер

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monk70
Новости

Во время Gamescom 2023 разработчик Gunzilla представил короткий трейлер геймплея Off The Grid. В игровом процессе разработчики поделилась различными фрагментами боевых действий и исследований королевской битвы от третьего лица, которую режиссировал Нил Бломкамп («Район 9»).

Off The Grid погружает игроков в секретную корпоративную войну между тремя компаниями на тропическом острове-антиутопии Слезинка. Сочетая PvE и PvP, вы испытаете безумные сражения в стиле «королевской битвы» на 150 игроков в роли кибернетического Зеро, сражающегося за выживание в ходе 60-часовой сюжетной кампании. Извлекайте ценную добычу и улучшайте свое тело кибернетическими конечностями, чтобы получить преимущество и достичь вершины.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
PobedinskiY095

херь какая-то

3
saiditsme

Великолепный Шарлто Копли - в комплекте. Откровенно говоря как игра - не впечатлило. Но посмотреть все равно интересно было бы. И почему сингл сюжетку не завезли? По-моему она у Нила получилась бы лучше.

1
bysaturn

Выглядит как хлам

0
Manhunt1908

Это так щас популярно, даже в трейлерах торможения показывать или у меня с компом и зрением что-то??

0
DangerousDomenic

тоже чет проорал с фпса

0
ToOldforTHIS

Чет Нил кринжа навалил. Дизайны как всегда хорошие. А по геймплеую так себе.

0
Truth85

если от первого лица не будет режима то хлам, а так выглядит неплоха вроде

0