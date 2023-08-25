Королевская битва от Нила Бломкампа Off The Grid получила новый геймплейный трейлер

Во время Gamescom 2023 разработчик Gunzilla представил короткий трейлер геймплея Off The Grid. В игровом процессе разработчики поделилась различными фрагментами боевых действий и исследований королевской битвы от третьего лица, которую режиссировал Нил Бломкамп («Район 9»).
Off The Grid погружает игроков в секретную корпоративную войну между тремя компаниями на тропическом острове-антиутопии Слезинка. Сочетая PvE и PvP, вы испытаете безумные сражения в стиле «королевской битвы» на 150 игроков в роли кибернетического Зеро, сражающегося за выживание в ходе 60-часовой сюжетной кампании. Извлекайте ценную добычу и улучшайте свое тело кибернетическими конечностями, чтобы получить преимущество и достичь вершины.
херь какая-то
Великолепный Шарлто Копли - в комплекте. Откровенно говоря как игра - не впечатлило. Но посмотреть все равно интересно было бы. И почему сингл сюжетку не завезли? По-моему она у Нила получилась бы лучше.
Выглядит как хлам
Это так щас популярно, даже в трейлерах торможения показывать или у меня с компом и зрением что-то??
тоже чет проорал с фпса
Чет Нил кринжа навалил. Дизайны как всегда хорошие. А по геймплеую так себе.
если от первого лица не будет режима то хлам, а так выглядит неплоха вроде