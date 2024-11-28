На Xbox Series S/X вышла Off The Grid - условно-бесплатная королевская битва с поддержкой NFT

После месяца закрытого тестирования на Xbox Series S/X появилась новая королевская битва Off The Grid — игра от Gunzilla Games, где бойцы могут менять свои конечности на кибернетические для усиления способностей. Кстати, над проектом поработал режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп, что сразу заметно по мрачной стилистике игры.

К слову, разработчики не стали ограничиваться одними только механическими имплантами — в игру добавили ещё и NFT. Правда, создатели тут же поспешили успокоить игроков, подчеркнув, что все эти цифровые элементы остаются совершенно необязательными, а главное внимание уделено именно игровому процессу, совмещающему механики королевской битвы и режима эвакуации.

Ну а тем, кто предпочитает другие платформы, напомним, что с октября Off The Grid уже доступна на PS5 и ПК (только через Epic Games Store).