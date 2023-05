Новый кинематографичный ролик для шутера Off The Grid на Unreal Engine 5 ©

В мае 2022 года появилась информация о новой киберпанковой игре в жанре королевской битвы на движке Unreal Engine 5 под названием Off The Grid. А на днях появился ролик, демонстрирующий девять минут кинематографических кадров на движке игры, но первые четыре минуты этого ролика публиковались и ранее. За режиссуру ролика отвечал известный постановщик Нил Бломкамп.

Off The Grid будет поддерживать бои с участием 150 игроков в PvP (Player Vs Player) стычках, а также сюжетные миссии PvE (Player Vs Environment) с использованием той же карты, населенной другими игроками в режиме реального времени. Согласно описанию игры, игроки могут свободно контролировать развитие сюжета, каждый раз принимая решение, непосредственно влияющее на игровой процесс.

"Основой опыта и глубокой структуры повествования является уникальный способ, с помощью которого игроки могут создавать, настраивать и обменивать друг с другом свои внутриигровые предметы. В OTG границы между героем и злодеем становятся размытыми, поскольку игроки борются за выживание в тайных корпоративных сражениях будущего".

В настоящее время нет никаких данных о том, когда выйдет эта игра.