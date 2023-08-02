Появились скриншоты королевской битвы Off The Grid от режиссера фильмов "Район # 9" и "Робот по имени Чаппи"

Постановщик таких известных фильмов, как "Район № 9" и "Робот по имени Чаппи", Нил Бломкамп неожиданно присоединился к разработке новой амбициозной королевской битвы Off The Grid еще в прошлом году. С момента анонса проект получил несколько зрелищных трейлеров, созданных самим режиссером, однако многие подробности шутера остаются неизвестными. Сегодня у нас есть возможность ближе познакомиться с загадочным проектом с помощью опубликованных скриншотов.
Первые скриншоты Off The Grid на днях появились на страничке игры в цифровом магазине PS Store. Предположительно, опубликованные иллюстрации показывают кадры реального геймплея игры или хотя бы какую-то часть игрового процесса. На скриншотах можно увидеть несколько разных локаций вокруг огромного города, персонажей с кибернетическими протезами и транспортные средства.
Королевская битва Off The Grid создается для ПК и консолей молодой студией Gunzilla Games, которая состоит из ветеранов индустрии и сотрудничает с Нилом Бломкампом в художественном оформлении. Учитывая добавление шутера в магазин PlayStation, вероятно, скоро разработчики поделятся новыми деталями игры.
Смотрится неплоха, прям похожа стилистика на район #9\Эллизиум, главное чтобы добавили уникальность в игру , а не под копиру содрали с прошлых батл роялей.
Жаль что это королский битва
Бл...ждали от него продолжение Района №9 и Чужих а получили очередную королевскую битву :(
Где деньги, там и люди зачастую. Но, я бы тоже забил на "творчество" и пошёл туда, где бабло, как и 98% людей, как мне кажется. Ибо фильмы хоть и вышли хорошими, но, финансового успеха автору явно не принесли.
И поэтому он полез в авантюру с очередной королевской битвой ? Хм..ну удачи
В игровой индустрии крутятся огромные деньги. А КБ - жанр хоть и не на пике хайпа, но, всё ещё один из самых популярных. Пабг, Апекс, Фортнайт - там играют миллионы игроков.
Графон хорош если это как всегда на перед релизный маркетинг
Какого чëрта они лезут со своей помойкой? Итак некуда деться от этих кб.