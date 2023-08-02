Появились скриншоты королевской битвы Off The Grid от режиссера фильмов "Район # 9" и "Робот по имени Чаппи"

Вы попадаете в жестокий мир будущего, где на отдалённом тропическом острове разворачивается битва за выживание. Вы можете сражаться с другими игроками в PvP-режиме, где до 150 человек могут одновременно участвовать в бою. Вы также можете выполнять PvE-задания, которые раскрывают сюжет игры и сталкивают вас с опасностями острова. При этом вы не будете одиноки, так как на картах будут присутствовать и другие игроки в реальном времени.

У вас также есть возможность создавать своё снаряжение, настраивать его и продавать другим игрокам. Эта система связана с историей острова и его обитателей.

Игра создана при участии известного режиссёра Нила Бломкампа, который снял фильмы «Район № 9» и «Робот по имени Чаппи». Он помогал разработчикам с созданием мира и дизайна игры.