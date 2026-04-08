Разработчики Off the Grid из Gunzilla Games заявили о многомесячных задержках зарплаты

Несколько действующих и бывших сотрудников студии Gunzilla Games публично заявили о серьёзных проблемах с выплатой зарплат. По их словам, компания уже несколько месяцев не перечисляет деньги сотрудникам, а руководство не даёт чёткого ответа о сроках погашения задолженностей.

Одной из первых о ситуации рассказала специалист по найму Анна Савина. В публикации в LinkedIn она заявила, что студия до сих пор не выплатила «значительную задолженность», накопившуюся за несколько месяцев. По её словам, некоторые сотрудники продолжают ждать оплаты, при этом руководство не сообщает, когда планирует закрыть долги.

К обсуждению присоединились и другие сотрудники. Principal Hard Surface Artist Александр Линовиченко сообщил, что не получал зарплату за август и сентябрь. Senior QA-инженер Антрон Палий рассказал, что не получает выплаты уже около пяти месяцев. По его словам, после того как он потребовал подтверждения будущих выплат, руководство пообещало рассчитаться и прекратить сотрудничество, однако вскоре ему отключили доступ к рабочим системам, а деньги так и не были выплачены.

Бывший Senior VFX Animator также выступил с обвинениями, заявив, что некоторые сотрудники не получают зарплату с октября 2025 года, несмотря на то что от них по-прежнему ожидают продолжения работы.

На фоне этих заявлений ситуация вокруг студии выглядит особенно тревожной. В последние годы Gunzilla Games уже сталкивалась с финансовыми трудностями и проводила сокращения. Одним из главных проектов компании является бесплатный шутер Off the Grid, который, по данным источников, не смог привлечь ожидаемое количество игроков.

При этом в начале 2025 года студия приобрела известное игровое издание Game Informer вместе с его редакционной командой. Пока представители Gunzilla Games публично не прокомментировали обвинения сотрудников.