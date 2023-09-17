В новом ролике шутера Off The Grid показали прохождение одной из сюжетных миссий

Сегодня студия Gunzilla Games представила эксклюзивный 17-минутный видеоролик с прохождением игрового процесса. В ролике три известных стримера - Dr Disrespect, Clix и ImperialHal - погружаются в одну из захватывающих сюжетных миссий игры.
Off The Grid, королевская битва нового поколения, уникальным образом сочетает в себе обширную 60-часовую сюжетную кампанию, задуманную Нилом Бломкампом, и захватывающие сражения на 150 игроков, расположенные в огромном киберпанковом пространстве острова Teardrop Island. И хотя победа достанется только одному игроку или отряду, каждый окажется в плену многогранной вселенной, предлагающей ни с чем не сравнимое игровое путешествие.
"Раскрытие игрового процесса представляет собой важную веху в жизненном цикле любой игры. Мы решили придать этому моменту особое значение, пригласив самых известных стримеров из Warzone, Apex Legends и Fortnite, чтобы они сами попробовали игру и поделились своей нефильтрованной реакцией", - сказал Влад Королёв, генеральный директор и соучредитель Gunzilla Games. "Видеть, как наш проект воплощается в жизнь в предрелизном состоянии в умелых руках таких известных личностей, как Dr Disrespect, Clix и ImperialHal, - это подтверждение многолетней неустанной работы и не что иное, как огромное достижение для нашей команды".
Игра Off The Grid скоро появится на ПК, PlayStation и Xbox!