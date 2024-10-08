В раннем доступе вышел Off The Grid - шутер от режиссера "Района #9"

Студия Gunzilla Games выпустила в раннем доступе PvPvE-шутер Off The Grid, который создавался при участии режиссера и сценариста Нила Бломкампа, известного по фильмам «Район №9» и «Робот по имени Чаппи».

Off The Grid — это королевская битва, действие которой разворачивается на тропическом острове, где в противостоянии сошлись три больших корпорации. Геймеры будут участвовать в битвах на 150 человек, и с каждым боем будут зарабатывать средства для прокачки персонажей.

Главная особенность Off The Grid — сменные конечности, дающие герою разные умения. Боец сможет выпускать ядовитый газ, быстро бегать, устанавливать мины, пользоваться ракетным ранцем. Менять руки-ноги позволят в любой момент боя, причем можно будет даже отстрелить их у оппонента и забрать себе.

Off The Grid вышла на PC (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S. Игра не имеет перевода на русский язык. Королевская битва создана на Unreal Engine 5.