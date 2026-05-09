Offbeat - музыкальный тайкун, в котором инструментами служат садовые гномы

Разработчик Whetstone Games анонсировал дебютную игру Offbeat. Издателем выступит Pantaloon. Идея на первый взгляд простая: игрок становится музыкантом или продюсером, получает от клиентов заказы и делает треки под брифинг. Дяде нужен рингтон — сделай рингтон.

Необычность начинается с инструментов. Вместо синтезаторов в привычном смысле — повседневные предметы: игрушки, кухонная утварь, садовые украшения. Гнома для клумбы воткнуть в секвенсор — чем не источник звука? Собственно, игра потому и называется Offbeat: ритм тут выбивается из стандартов на всех уровнях.

При этом внутри — настоящий секвенсор. Не полноценная DAW, но достаточная, чтобы выстроить рабочий процесс и экспортировать результат в .wav. Разработчики отдельно отмечают: трек, созданный в игре, можно использовать где угодно. Например, как саундтрек к Dead As Disco — ритм-файтингу, где драки завязаны на музыкальный бит.

Креативный директор Whetstone Эд Сибли к анонсу сам сделал трек «Not Your Uncle’s Ringtone» прямо в игре. Клип на него стал трейлером Offbeat.

«Нам нужна была музыка для трейлера, — объясняет Сибли. — Игра буквально про создание музыки, так что я решил поэкспериментировать. Запустил игру, подключил Tiger-01 к педали дилея и начал работать».

Теперь Pantaloon выпускает этот трек как сингл.

Любопытный поворот: издатель открыл музыкальный лейбл Pantaloon Records. «Not Your Uncle’s Ringtone» станет первым релизом под новым подразделением Offbeat Radio. Джеймин Смит из Pantaloon уточняет: лейбл создан, чтобы публиковать треки, которые игроки сделают в Offbeat. Насколько это будет работать на практике — пока неизвестно, деталей о процессе отбора и публикации нет. Но сам факт, что игра с дурашливыми инструментами получает выход на настоящий музыкальный релиз, звучит необычно.

Ещё один момент, который выделяют авторы: весь процесс завязан на реальное создание музыки, без использования генеративного AI. Сейчас, когда нейросети лезут во все творческие ниши, это выглядит как осознанный выбор, а не техническое ограничение.

Offbeat обещает «тайкун с глубокой прогрессией и развивающейся студией синтезаторов». Выйдет в ранний доступ на PC в Steam до конца года, демо-версия в производстве.