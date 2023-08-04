Анонсирован симулятор выживания на бездорожье Offroad Survival ©

Image Power, польский разработчик и издатель видеоигр, объявил сегодня о том, что они работают над совершенно новой интеллектуальной собственностью под названием Offroad Survival. Они также продемонстрировали первый трейлер игры, в котором реалистичное вождение по бездорожью будет сочетаться с популярным жанром выживания — немного острых ощущений и в оригинальном стиле.

Offroad Survival отсылает к недавно вышедшему симулятору Offroad Mechanic Simulator и расширяет его. Эта игра Image Power, выпущенная 24 июля, вызывает очень положительные отзывы игроков — с самого запуска она сохраняет очень положительную оценку на основе отзывов пользователей Steam.

Идея Offroad Survival — это концепция, над которой мы работали какое-то время. Но не случайно мы решили анонсировать эту игру именно сейчас. Мы довольны успехом Offroad Mechanic Simulator и хотели бы, чтобы игроки увидели Offroad Survival как своего рода духовного преемника этой плитки, принося чисто внедорожный опыт в новых, интересных и неожиданных направлениях, — сказал Марцин Заленски, генеральный директор Image Power.

Offroad Survival — это новая игра от Image Power, которая сочетает в себе механику, известную из популярного жанра выживания, с реалистичным опытом бездорожья. Игроки отправятся в путешествие по неизведанной пустыне, разобьют лагерь, используют ресурсы природы, чтобы выжить в суровых условиях… и столкнутся с необъяснимыми событиями вокруг себя. Используя набор инструментов и модифицированный для любой ситуации внедорожник, они научатся перемещаться по местности, не тронутой руками человека. Игра показывает реалистичный мир, частично основанный на реальных поездках на выживание по бездорожью, но есть и элемент тайны, которую нужно разгадать.