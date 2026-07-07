Oh Demon! Fix My TV выйдет на консолях и ПК - представлен анонсирующий трейлер необычного хоррора

Разработчики представили Oh Demon! Fix My TV — необычную игру, сочетающую элементы хоррора, комедии и головоломок. Проект выйдет на консолях и ПК, а вместе с анонсом был опубликован трейлер.

Игрокам предстоит взять на себя роль демона, которого пожилая женщина призывает для, казалось бы, простой задачи — починить сломанный телевизор. Однако обычный вызов быстро превращается в сюрреалистическое путешествие по невозможным пространствам, полным странных испытаний, загадок и сверхъестественных существ.

Одной из главных особенностей игры станет оригинальная механика взаимодействия с окружением при помощи взгляда. Осматривая локации, игрок сможет изменять окружающий мир: обнаруживать скрытые подсказки, включать освещение, открывать тайные проходы и влиять на происходящее вокруг.

Помимо исследования и решения головоломок, игроков ждут напряженные эпизоды преследования, в которых придется спасаться от жутких созданий. Разработчики обещают, что такие моменты будут заметно повышать темп игры и держать в постоянном напряжении.

Особое внимание авторы уделили звуковому оформлению. По их словам, объемный саунд-дизайн играет важную роль в создании атмосферы ужаса, а оригинальный саундтрек сопровождает путешествие, усиливая как самые пугающие, так и наиболее зрелищные моменты.

Создатели отмечают, что Oh Demon! Fix My TV рассчитана на поклонников хорроров и головоломок. Игра предложит компактное, но насыщенное приключение, в котором каждый элемент создан для того, чтобы оставить яркие впечатления.

Дата выхода Oh Demon! Fix My TV пока не объявлена.