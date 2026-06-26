Анонсирован рисованный экшен Oh My Doug! в стиле Cuphead и безумных мультфильмов 90-х

Мексиканская независимая студия Odd Men In представила дебютный трейлер своего первого проекта под названием Oh My Doug!. Игра представляет собой динамичный двухмерный экшен, визуальный стиль которого полностью отрисован вручную. По своей детальной анимации, хаотичности и гротескному юмору новинка мгновенно напоминает знаменитый платформер Cuphead, а также культовые мультсериалы эпохи девяностых.

Сюжет предлагает невероятно абсурдную завязку, где все действие разворачивается внутри человеческого тела. Главный герой, некий мужчина средних лет по имени Даг, внезапно решает взяться за ум и начать вести здоровый образ жизни. Однако для крошечных обитателей его крайне запущенного организма эти резкие перемены выглядят как настоящий апокалипсис. Двум совершенно непохожим друг на друга персонажам придется объединить усилия, чтобы выжить в меняющейся анатомической среде.

Игровой процесс совмещает в себе классическое исследование взаимосвязанных локаций и механику одиночного кооператива, где пользователю предстоит управлять сразу двумя героями с уникальными способностями. Продвижение по организму напрямую завязано на естественных функциях внутренних органов Дага. В арсенале защиты будет доступно самое безумное оружие, работающее исключительно по законам мультяшной логики. Игроки смогут летать на ракетах, швыряться портативными черными дырами или использовать в качестве огнемета испуганного кальмара.

Проект официально разрабатывается для персональных компьютеров. Точная дата релиза пока держится в секрете, но у игры уже появилась официальная страница в цифровом магазине Steam, где ее можно добавить в список желаемого.