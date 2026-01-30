Capcom начала празднование 20-летия Okami: открыт тизер-сайт и обещаны памятные проекты

Capcom запустила тизер-сайт, посвящённый 20-летию культовой серии Okami, юбилей которой будет отмечаться 20 апреля. Полноценный запуск сайта намечен на апрель, однако уже сейчас на нём доступен юбилейный логотип, созданный известным каллиграфом Масуми Наритой, а также краткий обзор истории франшизы и обращение к фанатам.

В опубликованном послании Capcom напомнила, что Okami вышла 20 апреля 2006 года и с тех пор завоевала любовь игроков благодаря необычному визуальному стилю, вдохновлённому японской живописью, трогательному сюжету и запоминающемуся приключению богини Аматэрасу. Разработчики подчеркнули, что именно поддержка сообщества позволила серии дожить до столь важной даты, и поблагодарили фанатов за преданность на протяжении двух десятилетий.

Компания также подтвердила, что в течение юбилейного года будут запущены различные памятные проекты, включая тематические товары и специальные мероприятия. Capcom призывает игроков присоединиться к празднованию и «вместе шагать в ещё более светлое будущее».

Напомним, что в декабре 2024 года был анонсирован сиквел Okami, который сейчас разрабатывается студией CLOVERS под руководством Хидэки Камии при участии M-TWO и Machine Head Works.