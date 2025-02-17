Capcom утверждает, что Okami не провалилась, а её сиквел был лишь вопросом времени

Объявление о продолжении Okami стало неожиданностью для многих, особенно учитывая, что оригинальная игра 2005 года долгое время считалась коммерческим провалом. Однако Capcom утверждает, что это уже не соответствует действительности, и издательство давно хотело выпустить сиквел, просто ждало подходящего момента.

Продюсер Ёсиаки Хирабаяси в беседе с IGN отметил, что первоначально Okami действительно не имела высоких продаж, но за 20 лет порты и переиздания помогли ей продаться тиражом 4,6 млн копий. При этом игра продолжает привлекать новых игроков.

Capcom давно задумывалась о продолжении, но ключевой фактор — возвращение Хидеки Камии и других разработчиков оригинала. Камия также признаёт, что именно преданность фанатов убедила его в необходимости продолжения.

Ōkami HD, вышедшая в 2017 году, укрепила культовый статус игры. Теперь, когда «все звёзды сошлись», Capcom готова рассказать новую главу этой волшебной истории.