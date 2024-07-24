Хидеки Камия призывает Capcom совместно поработать над созданием Okami 2

Недавно у геймдизайнера Хидеки Камии состоялось интервью с главой студии Unseen Икуми Накамурой, в котором разработчик рассказал о том, что он по-прежнему хотел бы выпустить Okami 2 и Viewtiful Joe 3 - его планы не изменились.

Несмотря на то, что на данный момент он фактически безработный, разработчик не собирается уходить на пенсию. Камия напомнил о том, что недавно Capcom провела опрос среди игроков, в котором Okami заняла довольно высокое место в рейтинге. Разработчик остается крайне расстроен тем, что сюжет игры оборвался на полуслове, поэтому призывает Capcom вместе поработать над продолжением игры:

Оставляя все как есть, я чувствую себя очень плохо. Думаю, разработчики должны выпускать продолжения, которые хотят увидеть фанаты. Прошло много времени с тех пор, как я работал над Okami. Но я все еще чувствую, что не выполнил свой долг. Capcom, пожалуйста, давайте сделаем это вместе.

Так же разработчик хотел бы выпустить Viewtiful Joe 3. Однако он реалист, и понимает, что эта франшиза всегда была очень нишевой, поэтому шанс на триквел довольно низкий.

Оригинальная Okami вышла в апреле 2006 года на PS2 и несмотря на довольно низкие продажи игры, она получила очень высокие оценки как от критиков, так и от игроков.