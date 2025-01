Capcom планирует представить более интересные новости о сиквеле Okami как можно скорее

Мало кто мог предположить, что в скором времени мы получим полноценное продолжение Okami, но на церемонии The Game Awards в декабре Capcom объявила, что культовая приключенческая экшен-игра действительно получит продолжение, а режиссер оригинальной игры Хидеки Камия вернется, чтобы возглавить разработку сиквела вместе с недавно созданной студией Clovers.

В новогоднем обращении на официальном сайте Clovers Камия отметил, что анонс Okami 2 и представление студии — это только начало:

«Прошедший год был знаковым: мы создали нашу студию, объявили о новом проекте и поделились новостями о следующей главе моей карьеры. Но это лишь старт. Настоящие испытания для Clovers начинаются прямо сейчас».

Capcom и Clovers намерены активно развивать проект, однако до релиза пройдет еще несколько лет — производство только началось. Камия и его команда пообещали как можно скорее поделиться новыми захватывающими подробностями.

Помимо Okami 2, Capcom работает над возрождением других серий, включая недавно анонсированную Onimusha: Way of the Sword.