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Okami Sequel 2027 г.
Экшен, Адвенчура
6.8 21 оценка

Хидэки Камия признал, что продолжение Okami оказалось под давлением огромных ожиданий фанатов

butcher69 butcher69

Работа над продолжением Okami всё ещё находится на ранней стадии, а её режиссёр Хидэки Камия уже чувствует давление со стороны поклонников. В интервью IGN на фестивале Lucca Comics and Games 2026 разработчик признался, что повышенное внимание к сиквелу заставляет его иначе воспринимать собственную работу. Поэтому он посоветовал фанатам пока не строить слишком больших ожиданий.

«Когда я создавал новые игры, у публики ещё не было никаких ожиданий. Это было нечто совершенно новое и в некотором смысле неожиданное. Теперь же, когда я работаю над продолжениями, ожидания значительно выросли, и я это чувствую. Лучше, если у вас не будет слишком больших ожиданий», — объяснил Камия.

При этом слова разработчика не стоит воспринимать как предупреждение о проблемах с производством или качестве будущей игры. Скорее, он говорит о давлении, которое неизбежно сопровождает возвращение культовой серии. Оригинальная Okami вышла в 2006 году и получила признание критиков, но не стала коммерческим хитом. Несмотря на это, за прошедшие годы она обзавелась преданной аудиторией, а её визуальный стиль по-прежнему остаётся одной из главных особенностей проекта.

Над продолжением работает основанная Камией студия Clovers. К команде присоединяются ветераны, участвовавшие в создании первой Okami и Bayonetta. Игра создаётся на движке RE Engine, а сюжет продолжит историю оригинала с возвращением Аматэрасу. При этом официальное название проекта, список платформ и дата выхода пока не объявлены.

Похоже, Камия понимает, насколько высока планка, которую ему предстоит преодолеть. Для поклонников Okami это не просто очередная игра от известного разработчика, а продолжение проекта, которого многие ждали почти два десятилетия. И именно поэтому режиссёр предпочитает заранее напомнить: пока лучше дождаться первых подробностей, прежде чем делать выводы.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Саори

не в одну часть не играл потому что я первый раз слышу об этой игре

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