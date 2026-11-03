Хидэки Камия признал, что продолжение Okami оказалось под давлением огромных ожиданий фанатов

Работа над продолжением Okami всё ещё находится на ранней стадии, а её режиссёр Хидэки Камия уже чувствует давление со стороны поклонников. В интервью IGN на фестивале Lucca Comics and Games 2026 разработчик признался, что повышенное внимание к сиквелу заставляет его иначе воспринимать собственную работу. Поэтому он посоветовал фанатам пока не строить слишком больших ожиданий.

«Когда я создавал новые игры, у публики ещё не было никаких ожиданий. Это было нечто совершенно новое и в некотором смысле неожиданное. Теперь же, когда я работаю над продолжениями, ожидания значительно выросли, и я это чувствую. Лучше, если у вас не будет слишком больших ожиданий», — объяснил Камия.

При этом слова разработчика не стоит воспринимать как предупреждение о проблемах с производством или качестве будущей игры. Скорее, он говорит о давлении, которое неизбежно сопровождает возвращение культовой серии. Оригинальная Okami вышла в 2006 году и получила признание критиков, но не стала коммерческим хитом. Несмотря на это, за прошедшие годы она обзавелась преданной аудиторией, а её визуальный стиль по-прежнему остаётся одной из главных особенностей проекта.

Над продолжением работает основанная Камией студия Clovers. К команде присоединяются ветераны, участвовавшие в создании первой Okami и Bayonetta. Игра создаётся на движке RE Engine, а сюжет продолжит историю оригинала с возвращением Аматэрасу. При этом официальное название проекта, список платформ и дата выхода пока не объявлены.

Похоже, Камия понимает, насколько высока планка, которую ему предстоит преодолеть. Для поклонников Okami это не просто очередная игра от известного разработчика, а продолжение проекта, которого многие ждали почти два десятилетия. И именно поэтому режиссёр предпочитает заранее напомнить: пока лучше дождаться первых подробностей, прежде чем делать выводы.