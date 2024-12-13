На церемонии The Game Awards 2024 поклонников ждал невероятный сюрприз — анонс Okami 2, продолжения культовой игры. Вместо традиционного трейлера, на сцену вышел большой оркестр с человеком с барабаном, создавая атмосферу торжества.
Capcom несколько месяцев назад начала спрашивать фанатов о заинтересованности в сиквелах таких игр, как Okami, Dead Rising и Mega Man. Это давало надежду, что компания может вернуться к одному из своих самых ярких проектов. В последние годы Хидеки Камия, создатель оригинальной игры, заявлял, что хочет работать над продолжением и других известных проектов, таких как Viewtiful Joe.
Разработкой занимается новая студия Clovers, основанная режиссером оригинальной Okami Хидеки Камия, который также выступит режиссером сиквела. Платформы и дата выхода не были объявлены.
На церемонии The Game Awards 2024 поклонников ждал невероятный сюрприз Half-Life 3 сука
Н И Ч Е Г О себе!!! Вот эта да!!! Не могу в это поверить. Это же Okami 2!!!! Что этт вообще такое?
Ждём рвущиеся пуканы, ждавшие ремейк Дино кризиса)
🤣🤣🤣🤣🤣ни даты выхода, ни платформы не объявлены🤦🏻♂️браво, молодцы, ждем!!!🤣🤣🤣🤣
Ждали очередную японщину всем селом. Очень мало её было на TGA, пусть в следующем году исправляются.
невероятно!! не могу поверить!! я наверное сплю!! GOTY!!!
А с каким пафосоп кейли этот гoвняк представлял просто пздц...