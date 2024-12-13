На церемонии The Game Awards 2024 поклонников ждал невероятный сюрприз — анонс Okami 2, продолжения культовой игры. Вместо традиционного трейлера, на сцену вышел большой оркестр с человеком с барабаном, создавая атмосферу торжества.

Capcom несколько месяцев назад начала спрашивать фанатов о заинтересованности в сиквелах таких игр, как Okami, Dead Rising и Mega Man. Это давало надежду, что компания может вернуться к одному из своих самых ярких проектов. В последние годы Хидеки Камия, создатель оригинальной игры, заявлял, что хочет работать над продолжением и других известных проектов, таких как Viewtiful Joe.

Разработкой занимается новая студия Clovers, основанная режиссером оригинальной Okami Хидеки Камия, который также выступит режиссером сиквела. Платформы и дата выхода не были объявлены.