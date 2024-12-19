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Okami Sequel 2027 г.
Экшен, Адвенчура
6.6 5 оценок

"Проваливай отсюда, идиот": Хидэки Камия грубо ответил геймеру, заподозрившему использование ИИ в трейлере Okami 2

Lunersun
Новости

Хидэки Камия снова отличился в соцсетях. На этот раз известный геймдизайнер не сдержался после того, как один из фанатов усомнился в подлинности трейлера Okami 2, показанного на The Game Awards 2024. Геймер всего лишь поинтересовался, не использовали ли создатели искусственный интеллект, да ещё и извинился за свой вопрос — мол, сейчас везде одни нейросети, вот и начинаешь во всём сомневаться.

Казалось бы, что тут такого — человек просто спросил. Тем более что он тут же добавил, что верит в Камию и уверен в успехе новой Okami. Но создатель Devil May Cry и Bayonetta остался верен себе:

«Не задавай такие бессмысленные вопросы, идиот... Проваливай отсюда...».

Хотя его поклонников такая реакция вряд ли удивила — Камия славится тем, что постоянно грубит пользователям и блокирует их даже за самые безобидные вопросы.

-8
15
Okami Sequel
2027 г.
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Brock_Harrison

Если бомбануло значит точно ии использует ибо если бы не использовал бы то не бомбануло бы.

6
dartender

Может он по жизни чёрт.

6
nb-t dartender

Камия просто всегда таким был, такая манера общения - одна из его "визитных карточек"

5
Brock_Harrison nb-t

рано или поздно наорет на босса своего так и его уволят.

3
dartender nb-t

Значит и в правду чёрт по жизни.

5
Alex40001

вообще он мудак который хуже кадзимы раз в сто а тода раз в пятьдесят спенсера в двадцать

0
Кей Овальд

На вопрос так и не ответил. :))

6
Sivispacempb

Все верно-лучшая защита это нападение

5
Wolfenstein

кто трешовей кал делает тот и больше всех агрится 🤣

6
Чизбургер

Бывает, что смотрю азиатские фильмы, боевички разные. Там обосрать, унизить и оскорбить в порядке нормы. Такое впечатление сложилось.

0
Robert Blake

Камия всегда вел себя подобным образом в "интернетах". Но смущать почему-то это окружающих стало только сейчас.

0
AndralStormborn

Ишь какой дерзкий

0
Антон Радикалушкин

Как говорится, сначала добейся, потом критикуй. Геймер решил, что у него есть права и мнение, чтобы гнать на разрабов....

-4
HellowRainbow

Про "спирва дабейсьа" было модно загонять лет пятнадцать назад. Сейчас это уже уныло

1
Антон Радикалушкин HellowRainbow

Да не, регулярно встречаю еще :) когда обсуждения кино, сериала, или игры

-2