"Проваливай отсюда, идиот": Хидэки Камия грубо ответил геймеру, заподозрившему использование ИИ в трейлере Okami 2

Хидэки Камия снова отличился в соцсетях. На этот раз известный геймдизайнер не сдержался после того, как один из фанатов усомнился в подлинности трейлера Okami 2, показанного на The Game Awards 2024. Геймер всего лишь поинтересовался, не использовали ли создатели искусственный интеллект, да ещё и извинился за свой вопрос — мол, сейчас везде одни нейросети, вот и начинаешь во всём сомневаться.
Казалось бы, что тут такого — человек просто спросил. Тем более что он тут же добавил, что верит в Камию и уверен в успехе новой Okami. Но создатель Devil May Cry и Bayonetta остался верен себе:
«Не задавай такие бессмысленные вопросы, идиот... Проваливай отсюда...».
Хотя его поклонников такая реакция вряд ли удивила — Камия славится тем, что постоянно грубит пользователям и блокирует их даже за самые безобидные вопросы.
Если бомбануло значит точно ии использует ибо если бы не использовал бы то не бомбануло бы.
Может он по жизни чёрт.
Камия просто всегда таким был, такая манера общения - одна из его "визитных карточек"
рано или поздно наорет на босса своего так и его уволят.
Значит и в правду чёрт по жизни.
вообще он мудак который хуже кадзимы раз в сто а тода раз в пятьдесят спенсера в двадцать
На вопрос так и не ответил. :))
Все верно-лучшая защита это нападение
кто трешовей кал делает тот и больше всех агрится 🤣
Бывает, что смотрю азиатские фильмы, боевички разные. Там обосрать, унизить и оскорбить в порядке нормы. Такое впечатление сложилось.
Камия всегда вел себя подобным образом в "интернетах". Но смущать почему-то это окружающих стало только сейчас.
Ишь какой дерзкий
Как говорится, сначала добейся, потом критикуй. Геймер решил, что у него есть права и мнение, чтобы гнать на разрабов....
Про "спирва дабейсьа" было модно загонять лет пятнадцать назад. Сейчас это уже уныло
Да не, регулярно встречаю еще :) когда обсуждения кино, сериала, или игры