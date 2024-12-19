"Проваливай отсюда, идиот": Хидэки Камия грубо ответил геймеру, заподозрившему использование ИИ в трейлере Okami 2

Хидэки Камия снова отличился в соцсетях. На этот раз известный геймдизайнер не сдержался после того, как один из фанатов усомнился в подлинности трейлера Okami 2, показанного на The Game Awards 2024. Геймер всего лишь поинтересовался, не использовали ли создатели искусственный интеллект, да ещё и извинился за свой вопрос — мол, сейчас везде одни нейросети, вот и начинаешь во всём сомневаться.

Казалось бы, что тут такого — человек просто спросил. Тем более что он тут же добавил, что верит в Камию и уверен в успехе новой Okami. Но создатель Devil May Cry и Bayonetta остался верен себе:

«Не задавай такие бессмысленные вопросы, идиот... Проваливай отсюда...».

Хотя его поклонников такая реакция вряд ли удивила — Камия славится тем, что постоянно грубит пользователям и блокирует их даже за самые безобидные вопросы.