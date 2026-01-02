Выход сиквела Okami состоится не скоро, т.к. разработчики хотят превзойти ожидания игроков

Генеральный директор Clovers Кенто Кояма говорит, что продолжение культовой игры Okami не стоит ждать в ближайшее время.

Спустя 18 лет после релиза первой части в 2024 году было объявлено, что культовая игра для PS2, которая впоследствии была портирована практически на все платформы, получит продолжение под руководством режиссёра оригинальной игры Хидеки Камии, что стало первым случаем, когда он выступит режиссёром сиквела к одной из своих собственных игр. Однако в 2025 году новостей об игре было немного, но Кояма и Камия опубликовали сообщение в честь Нового года и поделились новой информацией на сайте Clovers.

Камия отмечает:

Наша команда начала 2025 год, ещё помня о волнении, вызванном анонсом продолжения Okami. Мы так усердно работали, что и оглянуться не успели, как прошёл ещё один год.

Он объясняет, что Clovers быстро выросла с момента открытия, превратившись из "горстки людей, живущих в тесном арендованном офисе" до "полноценной студии с офисами в Токио и Осаке".

Кояма также добавил:

Мы усердно работаем над продолжением Okami. Хотя до релиза ещё далеко, мы с нетерпением ждём возможности показать вам готовую игру. В этом году мы продолжим неустанно трудиться, чтобы обеспечить опыт, который превзойдёт ожидания игроков по всему миру.