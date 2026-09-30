На ПК состоялся релиз пиксельного экшен-платформера Okko The Exiled

Студия Frozen Flame Interactive совместно с издательством Eastasiasoft Limited выпустила динамичный приключенческий платформер Okko The Exiled. Игра стала доступна пользователям цифровых сервисов Steam и GOG по цене 660 рублей. Релиз на персональных компьютерах состоялся 30 сентября 2026 года, тогда как версии для консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X/S запланированы к выходу в 2027 году вместе с физическими изданиями на дисках и картриджах.

События разворачиваются в демонических землях Кутала, которые оказались изолированы от небес на протяжении 1000 лет. Главный герой по имени Окко берет в руки клык Mighty Fang и бросает вызов местным правителям, чтобы добраться до Повелителя демонов Ялды и исполнить древнюю клятву. Герою предстоит пробиваться через толпы чудовищ, преодолевать сложные препятствия и сражаться с огромными боссами на 2D-локациях с детальной анимацией в стиле классического пиксель-арта.

Боевая система построена на быстрых сериях ударов, подбрасывании противников в воздух, отражении летящих снарядов и сокрушительных атаках с отскоком. В качестве ключевой механики выступает режим Focus Mode, который расходует энергию сердца и позволяет наносить критический урон при точном расчете таймингов, а также пробивать щиты опасных противников. Дополнительно персонаж способен накапливать особые сферы для запуска энергетических волн во вражеские ряды на дальней дистанции.

Созданием проекта занималась компактная команда всего из 3 человек, которые самостоятельно закрыли задачи по программированию, дизайну уровней, анимации и звуковому сопровождению. Разработчик студии Frozen Flame Interactive по имени Мэтт отметил масштабы проделанной работы перед выходом игры:

Удалось полностью оценить сюжет, побочный контент и все остальные элементы, поэтому берет огромная гордость за результат работы команды из 3 человек. История преподносит сюрпризы, битвы с боссами вышли эпичными, музыка на высоте, а игровой процесс получился крайне увлекательным. - Мэтт, разработчик Frozen Flame Interactive

В перерывах между сражениями герой посещает мирную локацию The Old Throne. В этом убежище можно перевести дух, пообщаться с колоритными персонажами, раскрыть тайны древних глубин, закупить защитные снадобья у торговца Монгрависа и отведать горячую еду у повара ПанПана для усиления боевых параметров. Для любителей повышенной сложности предусмотрены скрытые испытания Underground, доступ к которым открывается после сбора специальных демонических сущностей на уровнях.

На старте продаж проект получил перевод интерфейса и субтитров на 8 языков, среди которых представлены английский, французский, немецкий, испанский, японский и китайский. При этом официальная русская локализация в игре полностью отсутствует. В цифровом магазине Steam новинка также доступна в расширенном издании с оригинальным саундтреком и продается в составе специального набора с ретро-боевиком Atomic Owl.