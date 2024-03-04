Новая раллийная игра Old School Rally выглядит как реинкарнация культовой Colin McRae Rally 2.0

В последнее время появляется все больше раллийных игр для тех, кто ищет чистого развлечения, а не реализма. Old School Rally присоединилась к уже вышедшей Art of Rally и грядущей #DRIVE Rally.

Достаточно беглого взгляда на трейлер, чтобы понять, что выделяет этот проект на фоне конкурентов — это своеобразный наследник культовой Colin McRae Rally 2.0. Это заметно не только по графике или выбору культовых автомобилей, но даже по работе камеры и интерфейсу. Физика также кажется несколько похожей. Игра должна дебютировать в этом году в раннем доступе на Steam, а полноценный релиз состоится через 6-10 месяцев.

За Old School Rally стоит разработчик-одиночка из Греции, который в X/Twitter выступает под ником Sakis 25 и публикует игры в Steam под именем Frozen Lake Games. Ранее он уже пробовал свои силы в автомобильном жанре, выпустив Seaside Driving в 2022 году - но это был скромный проект, который остался совершенно незамеченным (у него всего три рецензии).

Old School Rally выглядит куда более амбициозным начинанием и наверняка принесет своему создателю большую известность. Всего через два дня после публикации страницы в Steam около 170 человек нажали кнопку "В желаемое" - неплохое начало для независимого разработчика, не имеющего никакого маркетингового опыта.