Ретро-гонка Old School Rally выйдет в раннем доступе 19 июля

Приготовьтесь окунуться в мир ностальгии с этой гоночной игрой, которая мастерски сочетает классическую ретро-графику с накалом страстей международных ралли-соревнований. Вас ждёт атмосфера ушедшей эпохи, когда пиксели были крупнее, а эмоции — ярче. Эта игра должна напомнить вам, почему вы когда-то влюбились в виртуальные гонки.

Но ностальгия — это лишь часть этой игры. Old School Rally может похвастаться большой коллекцией раллийных автомобилей, вдохновлённых легендами прошлого. Каждый автомобиль обладает уникальными характеристиками. Выберите своего железного коня и приготовьтесь покорять извилистые трассы, проносясь сквозь живописные пейзажи и бросая вызов стихиям.

Эта игра — плод трудов разработчика-одиночки, чьё сердце навеки отдано классическим 3D-раллийным играм. Движимый страстью и ностальгией, он поставил перед собой амбициозную цель — восполнить пробел, оставленный современными представителями жанра.