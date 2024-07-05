Ретро-гонка Old School Rally выйдет в раннем доступе 19 июля

Ретро-гоночная игра Old School Rally, ностальгическая гоночная игра, сочетающая в себе очарование классической графики в стиле ретро с азартом международных раллийных соревнований., выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 19 июля, объявили издатель Astrolabe Games и разработчик Frozen Lake Games.
В релизе раннего доступа будут представлены многочисленные автомобили и трассы, а также различные режимы, включая режимы ралли и гонка на время. Полная версия игры будет включать расширенный список автомобилей и трасс, а также усовершенствованную игровую механику и дополнительные функции, основанные на отзывах из раннего доступа. Ожидается, что период раннего доступа продлится от шести до 10 месяцев.