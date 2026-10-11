Авторы RuneScape признали вред агрессивного доната и запустили масштабную чистку игры от микротранзакций

Студия Jagex официально признала деструктивное влияние многолетней агрессивной монетизации на сообщество и сам игровой процесс RuneScape. В рамках фестиваля RuneFest 2026 ведущие разработчики проекта подвели промежуточные итоги масштабной инициативы Road to Restoration, которая перешла на второй год активной реализации. Главной целью этой программы стал полный пересмотр коммерческой модели и поэтапный демонтаж навязчивых механик, на протяжении долгого времени вызывавших раздражение у преданных ветеранов.

Заместитель креативного директора проекта Райан Филпотт прямо заявил, что команда целенаправленно избавляется от наиболее токсичных элементов монетизации, включая систему платных сундуков Treasure Hunter. Разработчик подчеркнул, что бесконечные микротранзакции искажали первоначальный дизайн и мешали созданию честного контента, основанного на реальных достижениях персонажа в мире Gielinor.

Мы буквально выкорчевываем наиболее вопиющие вещи вроде Treasure Hunter, пересматриваем дейлискейп и оптимизируем ауры. Дорога к восстановлению дала нам гораздо больше пространства и возможностей, чтобы создавать контент на основе целостности и чистого геймдизайна, как это всегда и задумывалось.

- Райан Филпотт, заместитель креативного директора RuneScape

Серьезным ударом по привычной рутине стал отказ от концепции дейлискейпа, при которой пользователей вынуждали заходить на серверы строго каждый день под угрозой потери наград за серии входов. Геймдизайнер Молли Мейсон отметила, что подобные механики искусственного удержания аудитории превращали погружение в ролевой мир в психологическую повинность. По ее словам, авторы сознательно пошли на риск падения кратковременных показателей онлайна ради долгосрочного оздоровления экосистемы.

Разработчики признали, что радикальная ломка многолетних привычек вызвала неоднозначную первую реакцию у части аудитории, привыкшей срезать углы за счет платных ускорителей. Тем не менее спустя месяцы после отказа от манипулятивных систем игроки массово благодарят команду за возврат к истокам. Мейсон пояснила, что обратная связь от сообщества показала готовность большинства ветеранов поддержать честную прокачку, даже если она требует больше времени и личных усилий.

Для закрепления успеха студия готовит масштабное событие RuneScape Reignited, которое стартует 2 декабря 2026 года на отдельных свежих серверах с чистой экономикой без микротранзакций. В период со 2 по 12 декабря 2026 года доступ ко всему членскому контенту на этих мирах сделают полностью бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. После окончания промо-периода серверы продолжат функционировать в стандартном режиме платной подписки без внутриигровых магазинов и лутбоксов.