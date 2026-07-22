"Брат, твой череп нас беспокоит": тысячи игроков Old School RuneScape переоделись в монахов и устроили "священную войну"

Сообщество Old School RuneScape неожиданно превратило обычный игровой ивент в масштабную ролевую историю. Сотни игроков объединились в импровизированное паломничество во славу Сарадомина, а мирная процессия вскоре переросла в противостояние с последователями Заморака. Теперь стороны готовятся к новой встрече, назначенной на 25 июля.

Всё началось с инициативы группы игроков, которые решили пройти через опасную локацию Wilderness, где разрешены PvP-сражения. Участники облачились в монашеские одежды, вооружились символами Сарадомина, белыми посохами и отправились в путь без намерения атаковать других игроков. Их главной «миссионерской» фразой стало обращение к агрессорам: «Брат, твой череп нас беспокоит» — намёк на значок, который появляется над персонажами, нападающими в PvP.

По словам организаторов, целью похода была не охота на игроков, а своеобразная ролевая акция. Судя по опубликованным записям и многочисленным обсуждениям на Reddit, к процессии присоединились сотни участников, а некоторые даже отыгрывали раскаявшихся демонов, вставших на сторону Сарадомина.

Однако успех паломничества быстро вызвал ответную реакцию. Поклонники Заморака объявили мобилизацию и пообещали защитить Алтарь Хаоса — одно из знаковых мест Wilderness. Представители «тёмной» стороны уже заявили, что встретят противников с оружием в руках, а сторонники Сарадомина, в свою очередь, намерены продолжить шествие, несмотря на возможные потери.

В результате обычный пользовательский флешмоб превратился в полноценную сюжетную линию, созданную самими игроками. Многие ветераны Old School RuneScape признаются, что подобные события напоминают им о первых годах существования MMORPG, когда сообщество регулярно устраивало масштабные ролевые походы и импровизированные войны.

Именно такие истории нередко становятся главной причиной, по которой старые MMORPG продолжают жить десятилетиями. Пока разработчики создают квесты и события, сами игроки способны превратить игровой мир в сцену для совершенно новых легенд, которые невозможно заранее запланировать.