Бывший разработчик Old School RuneScape осуждён за кражу у игроков золота на 364 000 фунтов

Бывший разработчик Old School RuneScape Эндрю «Mod Jed» Лейкман был приговорен к тюремному заключению за кражу золота с игровых счетов после нескольких лет расследования и судебных разбирательств.

Полиция Кембриджшира недавно опубликовала отчет, в котором освещаются приговор и история преступления.

После ареста в июле 2019 года Лейкману были предъявлены обвинения в «несанкционированном доступе к компьютеру с целью совершения других преступлений, краже, совершенной сотрудником, сокрытии/маскировке/конвертации/передаче/удалении преступно нажитого имущества и приобретении преступно нажитого имущества». По оценкам, эта схема принесла ему более 300 000 фунтов стерлингов.

В итоге Лейкман признал себя виновным по предъявленным обвинениям и на этой неделе, 3 сентября, «был приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года в Королевском суде Кембриджа», — пишет полиция. Его приговор также включает 150 часов «неоплачиваемой работы» и 25-дневное «требование о прохождении реабилитационных мероприятий».

Несколько лет назад Лейкман, тогда известный как Джед Сандерсон, работал разработчиком в студии Jagex, занимавшейся разработкой Old School RuneScape. В середине 2018 года он начал использовать систему восстановления аккаунтов игры, чтобы красть золото и ценные предметы у игроков, а затем продавать эти внутриигровые средства за реальные деньги или криптовалюту на сером рынке MMO.