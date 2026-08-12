Спидраннер Animal Crossing потратил 4300 часов на ловлю креветок в Old School Runescape - разработчики отметили рекорд

Кажется, у нас новое пополнение среди безумных и абсурдных игровых рекордов. Игрок под ником Картер "Bosby" Ларсон, известный как один из первых спидраннеров Animal Crossing, прославился новым необычным достижением. На этот раз он покорил классическую MMO Old School Runescape, потратив ошеломляющие 4304 часа на монотонный процесс — исключительно ловлю самых дешевых видов морепродуктов в игре.

Эксперимент начался более двух лет назад, в мае 2024 года, когда Ларсон создал специальный тематический аккаунт "OnlyShrimp99". Целью испытания было достичь максимального 99-го уровня прокачки в навыке "Рыбалки". Вся фишка в том, что игрок принципиально качал уровень, добывая только креветок и анчоусов — самую низкооплачиваемую и простую добычу в Old School Runescape. За два года и три месяца непрерывного процесса в один сачок Bosby вытащил 275 196 креветок и 257 064 анчоуса. При этом, в отличие от остальных геймеров, которые ради ускорения прокачки просто выбрасывают мусорную добычу из инвентаря на землю, стример бережно собрал весь свой улов до последней рыбешки в личный банковский тайник.

Абсурдный марафон парня не остался без внимания самих разработчиков из студии Jagex. В этом месяце они официально верифицировали и признали его рекорд, поздравив фаната с этим крайне необычным событием.

Когда разработчики игры упомянули меня в официальном посте — я понял, что всё это того стоило.

— признался Ларсон.

Отвечая на вопрос о мотивации своего поступка, Bosby рассказал, что задумывал это не ради популярности или лайков.

Сначала я просто сделал этот аккаунт как шутку в 2016 году, чтобы насмешить друзей, но быстро забросил. В 2024-м желание вернулось. Для меня это стало личной проверкой силы воли — просто хотелось узнать: а смогу ли я довести это до конца? Плюс ко всему, на одной и той же точке ловли на протяжении лет я встретил десятки интереснейших и странных людей, со многими из которых мы стали настоящими друзьями.

В завершении спидраннер посоветовал остальным не повторять его подвиг, признав, что на самом деле этот процесс был "скучным и до жути глупым", но, смеясь, добавил: "Возможно, ради такой забавной реакции сообщества я бы даже провернул нечто подобное еще разок".