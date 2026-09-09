В сети набирает популярность клон Old School RuneScape - игра создана на GPT-6 Astra

В сети всё больше набирает популярность последняя модель GPT, которую используют для создания игр. На этот раз разработчик Рохан Варма представил экспериментальный проект Elderwood Realms — многопользовательскую онлайн-игру, вдохновленную культовой Old School RuneScape. Главная особенность тайтла заключается в том, что весь код, сетевую инфраструктуру и базовый дизайн сгенерировала нейросеть GPT-6 Astra в среде Codex по простому текстовому запросу «создать RuneScape».

Проект неожиданно вернул концепцию серии к ее историческим истокам. Более 25 лет назад оригинальная игра от студии Jagex начиналась именно как браузерное Java-приложение, прежде чем окончательно перейти на собственные клиенты и выйти в Steam. Что еще интересно, игра неожиданно нашла отклик у игроков. Браузерный клон RuneScape быстро завирусился: за первые 24 часа в проекте зарегистрировалось свыше 3000 пользователей, наигравших суммарно более тысячи часов.

На текущий момент Elderwood Realms работает как рабочий сетевой прототип. В нем воссоздана стартовая локация Ламбридж, а также ключевые города Варрок и Фаладор, система прокачки базовых ремесленных навыков и механика дуэлей между игроками. При этом техническое состояние игры остается крайне нестабильным. Пользователи отмечают частые разрывы сетевого соединения, почти полное отсутствие текстур и хаотичное расположение достопримечательностей относительно оригинала.

Появление ИИ-клона вызвало бурную реакцию на сабреддите Old School RuneScape. Значительная часть сообщества встретила проект с негодованием, призвав студию Jagex немедленно направить разработчику досудебную претензию за нарушение авторских прав. Правила британского издательства прямо запрещают создание эмуляторов, альтернативных клиентов и несанкционированное использование интеллектуальной собственности бренда.

Сам автор позиционирует свое творение исключительно как фанатский прототип для демонстрации возможностей больших языковых моделей и продолжает улучшать производительность с помощью алгоритмов ИИ. На данный момент официальных юридических претензий со стороны Jagex к разработчику не поступало.