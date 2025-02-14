Квест про путешествия во времени Old Skies получил сроки выхода и новую демоверсию

Wadjet Eye Games объявила, что квест Old Skies выйдет этой весной, а пока игроки могут попробовать новую демоверсию в Steam. Разработчики сообщили, что проект находится в финальной стадии после пяти лет разработки.

Демоверсия предлагает уникальный фрагмент игры, который ранее не демонстрировался. Если у вас установлена старая версия, просто обновите ее через Steam.

В Old Skies игрокам предстоит взять на себя роль Фиа Куинн, агента ChronoZen, которая путешествует во времени, чтобы следить за клиентами, не нарушающими историю. В новой демоверсии Фиа отправляется в 1870-е, чтобы разыскать исчезнувшего чемпиона по боксу.

Демоверсия включает 30–40 минут геймплея, полную озвучку и совместимость со Steam Deck. Однако доступна она будет только до 20 февраля, так что торопитесь!