Анонсировано дополнение Empires of the Indus для 4X стратегии Old World

Издатель Hooded Horse и студия Mohawk Games анонсировали новое расширение для исторической 4X стратегии Old World под названием Empires of the Indus. Релиз масштабного дополнения состоится 30 марта 2026 года на ПК в цифровых магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.

Расширение перенесет игроков в Южную Азию, охватывая территории от северных рубежей долины реки Инд и Бактрии до южной оконечности субконтинента. В игре появятся 3 новые крупные фракции. Среди них могущественная империя Маурьев под предводительством императора Ашоки, кочевые повелители лошадей юэчжи, основавшие Кушанское царство, а также богатые культурой царства Сангам из региона Тамилакам. Каждая фракция получит уникальные механики, отряды и постройки.

Игроки смогут сделать буддизм 5 мировой религией при игре за Маурьев, подчинять племена с помощью заданий вассализации за юэчжи, а также участвовать в политическом соперничестве 3 семей Тамилакама. Кроме того, дополнение вводит в игру индуизм и грозное племя гуннов со своими особыми событиями. Пользователям станут доступны 4 новых чуда света для постройки, 1 новый тип растительности в виде джунглей и новые карты. Разработчики добавили более 200 уникальных событий, 60 амбиций, 11 когноменов и 4 редких ресурса.