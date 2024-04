Дополнение Behind the Throne для 4X-стратегии Old World выйдет в следующем месяце

Hooded Horse представила следующее дополнение для Old World, популярной исторической 4X-стратегии от Mohawk Games. Анонсировано на презентации Triple-i Initiative, Old World - Behind the Throne выйдет 28 мая на всех платформах, оно отправит игроков за кулисы с новой механикой придворной политики, амбиций и эпического соперничества.

Это новое дополнение к Old World фокусируется на взаимодействии персонажей — их желаниях, потребностях и амбициях. Новая игровая механика включает появление могущественных соперников — фигур, обладающих популярностью или авторитетом, которые могут бросить вызов вашему правителю различными способами. Механика стресса позволит персонажам бороться с трудностями придворной жизни, вынуждая их участвовать в разгуле. Что за разгул, спросите вы? Старые добрые азартные игры, и богатство.

Пакет DLC также включает в себя другие новые функции, такие как:

Более 350 новых событий, в основном посвященных политике, интригам и личным амбициям.

Более десяти новых черт характера, таких как «Стресс», «Импульсивность» и наша любимая — «Непопулярность».

Коллекция новых целей и амбиций.

Три новых улучшения и проекта — Поместья, Трущобы и проект «Роскошь».

Шесть новых исторических персонажей, которые могут стать «Восходящими звездами» — важными персонажами, которые могут стать вашим величайшим союзником или самым жестоким соперником.

Новые портреты персонажей и арты событий.

Old World (и все DLC) локализована с английского на немецкий, французский, испанский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и японский.