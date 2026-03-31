Империи Инда зовут: новое DLC для Old World уже доступно

Издатель Hooded Horse и студия Mohawk Games выпустили дополнение Old World — Empires of the Indus для исторической стратегии Old World. Расширение уже доступно на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.

Новое DLC переносит игроков в Южную Азию, предлагая исследовать и покорять земли долины Инда. В игре представлены разнообразные цивилизации — от могущественной империи Маурьев до кочевых Юэчжи и культурно богатых королевств Сангам. Каждая фракция обладает уникальными юнитами, зданиями и механиками, что открывает новые стратегические возможности.

Игрокам предстоит расширять свои владения от северных границ региона до южных территорий субконтинента, формируя собственную империю. Дополнение заметно расширяет контент и углубляет историческую составляющую Old World.