Ярость богов в дебютном трейлере дополнения Wrath of Gods для 4х-стратегии Old World

Old World - Wrath of Gods, новое DLC для 4х-стратегии от Hooded Horse и Mohawk Games, выйдет 3 марта 2025 года на Steam, GOG и Epic Game Store. В этом расширении игроки смогут возглавить нацию и следовать требованиям капризных божеств, столкнувшись с новыми угрозами и благословениями. Основной сценарий Wrath of Gods вводит механики, связанные с пантеоном богов, которые могут посылать различные катаклизмы, такие как наводнения или изменения ресурсов.

Игроки также получат возможность управлять новой нацией — Аксумом, исторической цивилизацией Северо-Восточной Африки, с пятью уникальными династиями и двумя новыми юнитами. Помимо этого, расширение включает новый сценарий карты "Бушующая гора", где горы временно блокируют пути, а затем становятся проходимыми.

Old World празднует 300 000 проданных копий с момента выхода в 2022 году, и Wrath of Gods обещает продолжить успех игры, добавляя свежий контент и механики.