Состоялся анонс cRPG Olympus 2249 от отечественных создателей мода Olympus 2207 для Fallout 2

Российская независимая команда Dieselship Studio, ранее известная в сообществе под названием Nebesa Games, официально представила дебютный анонсирующий трейлер своего нового проекта под названием Olympus 2249. Разработчики получили широкую известность благодаря созданию Olympus 2207 — одной из крупнейших и прославленных модификаций на движке легендарной Fallout 2. Накопленный за годы работы с постапокалиптическим наследием опыт позволил авторам основать полноценную коммерческую студию и перенести развитие своей оригинальной вселенной на современный технологичный движок Unreal Engine 4.

Свежая игра создаётся в жанре классической изометрической ролевой игры и переносит пользователей в суровый постапокалиптический мир Америки, оформленный в брутальной стилистике дизельпанка. Сюжет расскажет о последствиях глобальной ядерной катастрофы, которая превратила всю обитаемую планету в выжженную радиоактивную пустыню из-за человеческой жадности, жестокости и бесконечных войн за ресурсы. Сюжетная линия хронологически разворачивается спустя 42 года после событий прошлого фанатского проекта, но представляет собой полностью самостоятельную историю без необходимости знания деталей оригинала.

Главной отличительной особенностью игрового процесса станет уникальная система кармических типов персонажа, которая напрямую влияет на развитие всей истории. Выбранное мировоззрение героя, разделяющееся на 5 стартовых вариантов от классического моралиста до откровенного подлеца, будет кардинально менять доступные ветки в диалогах и открывать специфические цепочки заданий. Создатели подчёркивают, что пользователи получат полную свободу выбора и смогут решать возникающие по мере прохождения проблемы как с помощью тактических пошаговых боёв с расходом очков выносливости, так и полностью мирным путём.

Официальная страница этого ролевого приключения уже появилась в цифровом магазине Steam, где все заинтересованные пользователи могут добавить новинку в личный список желаемого.