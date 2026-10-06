Состоялся релиз постапокалиптической ролевой игры Olympus 2249 в раннем доступе Steam

На площадке Steam состоялся выход в раннем доступе изометрической пошаговой ролевой игры Olympus 2249 от независимой команды Dieselship Studio. Проект погружает в мрачный постапокалиптический мир, застывший в атмосфере дизельпанка после глобальной катастрофы 2013 года. Главный герой с загадочным черепным имплантом начинает путешествие на выжженных пустошах региона Радиус, где вокруг запечатанной башни Олимп корпорации Кастор вырос крупнейший мегаполис выживших под названием Парадайз.

Ролевая система исключает создание всемогущего персонажа за счет жесткой структуры характеристик. Базовые параметры сгруппированы в полярные пары, поэтому развить до предела противоположные качества невозможно. Развитие строится на комбинации боевой и мирной специализаций, десятках умений и 5 кармических типажах, среди которых представлены моралист, нейтрал и пройдоха. Мировоззрение напрямую трансформирует диалоги, открывает уникальные сюжетные ветки и блокирует доступ к определенным фракциям или заданиям. При этом в игре полностью отсутствуют маркеры на компасе или подсвеченные тропинки, заставляя ориентироваться исключительно по тексту разговоров и карте местности.

Привычные проверки навыков разработчики перенесли непосредственно в геймплей. Персонажу с медицинской профессией необходимо самостоятельно анализировать симптомы пациентов и применять подходящие медикаменты, а инженеру предстоит лично разбираться с неисправной проводкой вместо нажатия кнопки с проверкой удачи в окне диалога. Накопление очков опыта также завязано на практических действиях, включая тренировочные стрельбы по мишеням или меткие выстрелы в реальных боевых столкновениях.

Сражения проходят в пошаговом формате с упором на позиционирование и применение очков тонуса для активации боевых навыков. Боевая механика не использует условное прилипание к стенам в духе XCOM, опираясь на честную линию огня и взрывоопасное окружение с бочками дизельного топлива. Система ранений сопровождается расчленением и тяжелыми травмами конечностей, хотя уровень жестокости можно отрегулировать в настройках. Здоровье героя не восстанавливается от простой перемотки времени, требуя использования пайков, полевых аптечек или поиска оборудованных зон отдыха.

Текущая версия содержит пролог и 1 сюжетный акт, рассчитанный на 3-7 часов прохождения в зависимости от выбранного стиля игры. Команда Dieselship Studio обозначила текущее состояние проекта:

Olympus 2249 уже содержит все запланированные игровые системы и механики, а также первый акт сюжета из 3 задуманных.

- Dieselship Studio, разработчики

Срок нахождения ролевой игры в раннем доступе составит от 18 до 24 месяцев. За это время авторы намерены существенно увеличить количество локаций, группировок и заданий, а базовая цена Olympus 2249 в сервисе Steam будет поэтапно повышаться с выходом контентных обновлений вплоть до финального релиза.