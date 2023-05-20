Открытое альфа-тестирование игры на выживание в открытом мире Omega Crafter уже доступно ©

Компания Preferred Network запустила открытое альфа-тестирование крафтовой игры Omega Crafter с открытым миром для ПК в Steam.

Omega Crafter — это игра на выживание с открытым миром, действие которой происходит в игровом мире, находящемся в стадии разработки, который подвергается нападению таинственной программы. Отправляйтесь в приключения, постройте город, бросьте вызов могучим боссам вместе с Грэмми — вашим программируемым помощником — и друзьями, чтобы завершить разработку игры к дате выхода.

В Omega Crafter есть несколько биомов, где вы можете встретить разные ландшафты, монстров, материалы и скрытые секреты. Отправляйтесь в приключения и исследуйте огромный открытый мир вместе с Грэмми и друзьями.

Сражайтесь и побеждайте разных врагов. По-видимому, различные монстры и боссы вызывают путаницу и мешают развитию игры. Собирайте материалы, чтобы создавать мощное оружие и побеждать могущественных боссов. Похоже, Грэмми тоже поможет.

Построй свой город. В этом мире есть разные ресурсы, от камня и дерева до таинственных материалов, которых раньше никто не видел. Создайте свою идеальную базу, автоматизировав процесс сборки с помощью Грэмми.