Бета-тестирование экшена OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX привлекло 45000 игроков

Студия Surume koubou поделилась стартовой статистикой открытого бета-тестирования своего проекта. За 5 дней с момента запуска тестовой версии высокоскоростного экшена OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX в ней приняли участие 45000 человек. При этом количество добавлений в список желаемого на платформе Steam превысило отметку в 100000. Разработчики отметили, что не ожидали такого внимания, учитывая, что над игрой работают всего 2 человека: 1 программист и 1 менеджер.

Сюжет игры разворачивается вокруг пилота с позывным Искатель, который исследует неизведанные земли под названием Атлантида. Игрокам предстоит управлять боевым мехом Икар. В проекте сделан упор на высокую скорость передвижения, уклонения от вражеских атак и возможность выпускать массивные залпы ракет. Управление прицелом адаптировано под стандарты классических шутеров, что должно снизить порог вхождения для начинающих игроков.

Важной особенностью меха-экшена является система кастомизации. Игроки могут менять детали внешнего вида, настраивать цвета и улучшать характеристики своего робота через функцию Тюнинг. Для прохождения доступно более 30 миссий, среди которых присутствуют задания на уничтожение, исследование локаций и битвы с боссами. Также в игре предусмотрен специальный режим Арена для соревновательных сражений в формате 1 на 1.

Открытое тестирование продлится до 25 июня 2026 года. В рамках профильной выставки авторы также упомянули, что трансляция тематического мероприятия с их игрой собрала более 100 млн просмотров. Полноценный релиз OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX запланирован на 2027 год для персональных компьютеров. На данный момент проект не имеет поддержки русского языка.