Меха экшен OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX по мотивами Armored Core анонсирован для ПК

OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX, также известная как PROJECT SIX — это новая игра про мехов от Surume Koubou, которая уже привлекает внимание сообщества Armored Core.

Японский разработчик пока не назвал дату релиза, но игра разрабатывается для ПК и будет выпущена в Steam. Суперскоростной экшен уже получает благоприятные сравнения с Armored Core и Ace Combat за ее визуальные элементы дизайна и игровой процесс. Surume Koubou также сказал, что ее элементы управления похожи на большинство FPS и TPS, так что игроки могут сразу приступить к игре, не изучая новые раскладки. Тизер-трейлер OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX был впервые выпущен для Unreal Fest West '22, в котором были продемонстрированы некоторые игровые возможности и возможности настройки мехов.

Разработчики, возможно, близки к фактическому релизу, так как для тех, кто зарегистрировался на сайте Surume Koubou's Booth, доступна демоверсия Alpha Build. Также был выпущен новый официальный трейлер с анонсом названия, в котором добавлены кадры игрового процесса, в которых можно увидеть больше боевых миссий игры. PROJECT SIX, похоже, сохраняет простоту, предлагая при этом надежный игровой процесс, возможности настройки и то, что выглядит как хорошо оптимизированная игра для ПК.

«Вы станете пилотом меха «Икар», обладающего огромной маневренностью. Вы будете наслаждаться боем и сталкиваться с большими мощными армиями и противниками, перемещаясь от поверхности моря к облакам с Икаром. Эта игра представляет собой высокоскоростную игру-стрелялку мехов, способных выпускать огромное количество ракет».

«Эта работа характеризуется подавляющим чувством скорости. Нет ограничений на скорость поворота, а потребление шкалы ускорения, необходимой для высокоскоростного движения и полета, установлено на умеренном уровне. Вражеских пуль легко избежать, что позволяет легко наслаждаться скоростным боем».

«Управление прицеливанием соответствует таковому в обычных шутерах, таких как FPS и TPS, так что даже тем, кто не знаком с играми про роботов, будет легко играть».

«Механическая система настройки внешнего вида и производительности».

Требования к ПК

Рекомендуемые:

NVIDIA GeForce RTX 2080

15 ГБ места для установки

Intel core i9-9990k

16 ГБ системной памяти

Минимальные: