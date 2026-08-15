Анонсирована OMEGA: The Dead Planet - продолжение хоррор-боевика Werewolf: The Inner Beast

Известная по эротическому хоррор-боевику Project Werewulf, а также его переосмыслению Werewolf: The Inner Beast, FTR Game Studio анонсировала новую игру в той же вселенной — OMEGA: The Dead Planet. Она продолжит историю Джессики — главной героини предыдущих проектов. События новой игры развернутся на опасной планете с заброшенными колониями, неизвестными формами жизни и зловещими древними тайнами.

OMEGA: The Dead Planet позиционируется как более масштабный и амбициозный проект. Центром дислокации протагонистки станет заброшенная исследовательская база, но также в игре появятся полуоткрытые регионы, в которых нужно будет заниматься исследованием, сбором ресурсов и спасением выживших, чтобы улучшать базу и планировать экспедиции на новые территории. Разработчики обещают разнообразный набор локаций: заснеженные пустоши, джунгли, пустыни, шахты, заброшенные лаборатории, скрытые сооружения.

Особое внимание будет уделено мутациям Джессики. Теперь её трансформации не будут строго привязаны к конкретным сюжетным эпизодам. В начале игры превращения будут опасными и неконтролируемыми, но по мере того, как героиня будет получать новые знания, она сможет иметь всё большее влияние на свои переходы. Разработчики отмечают, что этот аспект станет важным: в какие-то моменты эта особенность может спасти Джессику, а в какие-то погубить.

Создатели OMEGA: The Dead Planet не ставят целью закидывать игрока бесконечными ордами врагов, однако сражаться предстоит много. Поэтому в игре предстоит выживать, планируя ресурсы и создавая предметы. Мир здесь действительно опасен, и игроку придётся тщательно оценивать риски. Например, стоит ли идти сразу в неизвестную локацию или потратить время на должную подготовку.

Как известно, в Project Werewulf был откровенный сексуальный контент, а в Werewolf: The Inner Beast акцент сместили в сторону более мрачной атмосферы, ограничившись опциональной наготой. OMEGA: The Dead Planet соединит два этих подхода. В новой игре будет полноценный откровенный сексуальный контент уровня Project Werewulf, но его сделают полностью опциональным. Игроки, желающие сосредоточиться полностью на хорроре, смогут отключить всю эротику. По всей видимости, данная возможность будет реализована с помощью бесплатного DLC, о чём в своё время заявляла FTR Game Studio.

Первоначальный запуск OMEGA: The Dead Planet состоится в раннем доступе. Разработчики очень хотят, чтобы версия 1.0 столь амбициозного для них проекта получилась полностью отлаженной. Поэтому стадия раннего доступа представляется удобной моделью постепенного развития проекта с добавлением и расширением регионов. Отзывы игроков станут важной частью этого процесса. Запуск раннего доступа запланирован на третий квартал 2027 года.

OMEGA: The Dead Planet уже обзавелась страницей в Steam. Кроме того, представлен дебютный трейлер игры.