Ближний бой в OMEGA: The Dead Planet получит механики, которых не было в прошлых играх FTR Game Studio

Ранее разработчики OMEGA: The Dead Planet рассказали об оружии и боевой системе в предстоящей игре, упомянув, что, как и в прошлом проекте студии — Werewolf: The Inner Beast, сохранится возможность ведения ближнего боя, позволяющая главной героине выжить даже в условиях нехватки боеприпасов. Теперь же FTR Game Studio остановилась на этом элементе более подробно.

Как и раньше, дать отпор врагам можно, вооружившись ножом, а также используя удары ногами, но одна лишь грубая сила не всегда эффективна в OMEGA: The Dead Planet. Сочетая атаки холодным оружием с пинками, протагонистка сможет оказывать постоянное давление на врагов. Увороты здесь позволяют не только избежать урона, но и открыть окно для контрвыпада. Также атака в нужный момент времени может открыть возможность для смертельного добивания.

Но нельзя забывать, что ведение ближнего боя всегда сопряжено с повышенном риском. Ошибки в таймингах и бездумное обрушивание ударов на врага быстро изменят ход схватки не пользу игрока. Важно помнить о запасе шкалы выносливости, которая станет ещё одним нововведением в OMEGA: The Dead Planet. Также нужно иметь в виду, что в игре будут усиленные мутанты, против которых тактика, применяемая к обычным врагам, может не работать.

В свежем видео FTR Game Studio показала, как сейчас выглядит ближний бой в грядущем проекте.