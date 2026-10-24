Ближний бой в OMEGA: The Dead Planet получит механики, которых не было в прошлых играх FTR Game Studio

Ранее разработчики OMEGA: The Dead Planet рассказали об оружии и боевой системе в предстоящей игре, упомянув, что, как и в прошлом проекте студии — Werewolf: The Inner Beast, сохранится возможность ведения ближнего боя, позволяющая главной героине выжить даже в условиях нехватки боеприпасов. Теперь же FTR Game Studio остановилась на этом элементе более подробно.
Как и раньше, дать отпор врагам можно, вооружившись ножом, а также используя удары ногами, но одна лишь грубая сила не всегда эффективна в OMEGA: The Dead Planet. Сочетая атаки холодным оружием с пинками, протагонистка сможет оказывать постоянное давление на врагов. Увороты здесь позволяют не только избежать урона, но и открыть окно для контрвыпада. Также атака в нужный момент времени может открыть возможность для смертельного добивания.
Но нельзя забывать, что ведение ближнего боя всегда сопряжено с повышенном риском. Ошибки в таймингах и бездумное обрушивание ударов на врага быстро изменят ход схватки не пользу игрока. Важно помнить о запасе шкалы выносливости, которая станет ещё одним нововведением в OMEGA: The Dead Planet. Также нужно иметь в виду, что в игре будут усиленные мутанты, против которых тактика, применяемая к обычным врагам, может не работать.
В свежем видео FTR Game Studio показала, как сейчас выглядит ближний бой в грядущем проекте.
что это за дерьмо от которого без ума Тигр Гусь
Боевка кривая что это за позор
Почему ГГ без штанов?.. Придатки ведь застудит, хоспаде!
игра чисто на орех смотреть ,больше там делать нечего
Говорили ему, делай продолжение своего порно с элементами игры, неееет, эго взыграло и надо делать конкурента Код Вайолет.