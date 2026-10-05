FTR Game Studio показала атмосферную локацию OMEGA: The Dead Planet - древние инопланетные руины

Находящийся в разработке хоррор на выживание OMEGA: The Dead Planet, как стало известно при анонсе, обзаведётся обширным игровым миром, поделённым на полуоткрытые регионы. В то же время в предстоящем проекте будет немало и закрытых локаций, которые главная героиня будет исследовать при перемещении по крупным областям. Подробностями об одном из таких уровней — древних инопланетных руинах — поделились разработчики из FTR Game Studio.

Исследование этих интерьеров может озадачить игрока как наличием механизмов и объектов, назначение которых остаётся неясным, так и архитектурой сооружений, разительно отличающейся от той, что свойственна человеческим колониям. В видео от разработчиков, в котором демонстрируются все эти необычные предметы и структура, явно прослеживается влияние работ Гигера, Мёбиуса, Бексиньского. А враги, с которыми сталкивается протагонистка, и вовсе отсылают к не нуждающимся в представлении ксеноморфам.

С учётом того, что в OMEGA: The Dead Planet заявлен откровенный сексуальный контент уровня Project Werewulf, любопытно, что ещё может ожидать Джессику в этих руинах.