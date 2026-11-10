FTR Game Studio рассказала об инвентаре, крафте, хранилищах и системе сохранений в OMEGA: The Dead Planet

В готовящемся к запуску в раннем доступе проекте OMEGA: The Dead Planet команда FTR Game Studio хочет сделать элементы хоррора на выживание ещё более ярко выраженными, чем это было в предыдущих играх разработчика. Не в последнюю очередь важными такими составляющими являются системы инвентаря, создания предметов, личных хранилищ для складирования и сохранений, о коих студия и поведала подробнее.

Инвентарь в OMEGA: The Dead Planet будет насчитывать 25 ячеек для хранения всех видов предметов. Но снаряжение, которое главная героиня в данный момент носит на себе, отображается в отдельном разделе и не занимает слоты инвентаря. Кроме того, из этого же раздела можно будет вызвать ховербайк для перемещения по открытым пространствам.

Система крафта была подтверждена в OMEGA: The Dead Planet ещё при анонсе. Разработчики подчёркивают, что это важный аспект игры, так как в некоторых локациях ресурсы будут крайне ограничены, и для выживания нужно будет создавать новые предметы из того, что удалось найти. Что-то можно скрафтить, комбинируя предметы прямо в инвентаре, а для чего-то нужно будет пользоваться верстаками.

Для удобства распределения запасов в OMEGA: The Dead Planet будут и стационарные хранилища, в которых можно будет оставлять все виды предметов. Такие контейнеры будут встречаться в лагерях, безопасных зонах и иных помещениях. Начальный объём хранилищ достаточно большой, но по мере прохождения игрок будет получать улучшения, увеличивающие количество слотов в контейнерах.

В соответствии с духом хорроров на выживание ручные сохранения в OMEGA: The Dead Planet будут выполняться через специальные терминалы. Однако в игре предусмотрена и система автоматических сохранений, которые будут создаваться при переходе из одной внутренней локации в другую. FTR Game Studio отмечает, что стремится создать напряжённый, но не утомляющий чрезмерной хардкорностью опыт для игрока.

Все перечисленные системы в том или ином виде уже работают в OMEGA: The Dead Planet. Эти элементы ещё будут дорабатываться, и в будущем игроки узнают новые подробности о них. А пока текущую их реализацию можно оценить в видео от разработчиков.