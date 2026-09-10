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OMEGA: The Dead Planet TBA
Экшен, Выживание, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби, Научная фантастика
4.6 17 оценок

FTR Game Studio рассказала об особенностях протагонистки OMEGA: The Dead Planet

Tiger Goose Tiger Goose

В свежем посте о разработке экшен-хоррора OMEGA: The Dead Planet, готовящегося к запуску в раннем доступе в 2027 году, FTR Game Studio напомнила о ключевых тезисах прошлых сообщений и поведала о том, что будет происходить с главной героиней в новой игре.

Джессика, выжившая в конце Project Werewulf, а также его переосмысления Werewolf: The Inner Beast, будет ощущать на себе последствия того, что случилось с ней в предыдущей истории. В прошлых играх она могла превращаться в оборотня, но происходило это в рамках заскриптованных сцен в ограниченных локациях. Теперь же данные трансформации станут непредсказуемыми. Джессика — единственный ликан в OMEGA: The Dead Planet, и эта её особенность будет не просто бонусом к характеристикам, но и неотъемлемой частью самой героини.

Видео, коротко иллюстрирующее ранее освещённые аспекты будущей игры, прилагается.

58
48
Комментарии:  48
Ваш комментарий
Yoshemitsu
20
TERMINATOR-T800

Найс... 😁

16
Шрек vs DLSS 5

В игре баба в штанах, зачем байтить, при чём каждый раз?

13
inkomniak

ИИ хрючево)))

12
AchingGarrison

Эта сучка похожа на мою корги)))

11
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