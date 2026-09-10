FTR Game Studio рассказала об особенностях протагонистки OMEGA: The Dead Planet

В свежем посте о разработке экшен-хоррора OMEGA: The Dead Planet, готовящегося к запуску в раннем доступе в 2027 году, FTR Game Studio напомнила о ключевых тезисах прошлых сообщений и поведала о том, что будет происходить с главной героиней в новой игре.

Джессика, выжившая в конце Project Werewulf, а также его переосмысления Werewolf: The Inner Beast, будет ощущать на себе последствия того, что случилось с ней в предыдущей истории. В прошлых играх она могла превращаться в оборотня, но происходило это в рамках заскриптованных сцен в ограниченных локациях. Теперь же данные трансформации станут непредсказуемыми. Джессика — единственный ликан в OMEGA: The Dead Planet, и эта её особенность будет не просто бонусом к характеристикам, но и неотъемлемой частью самой героини.

Видео, коротко иллюстрирующее ранее освещённые аспекты будущей игры, прилагается.