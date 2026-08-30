Разработчики OMEGA: The Dead Planet показали игровой процесс в арктическом биоме

Авторы анонсированной в этом месяце OMEGA: The Dead Planet уже успели подробно рассказать о первой полуоткрытой локации в игре — арктическом биоме. Теперь же FTR Game Studio поделилась демонстрацией геймплея в этом регионе.

Устами Джессики, главной героини игры, нам вкратце напоминают о том, что рассказывали раньше: влиянии погоды и времени суток на состояние протагонистки, выборе одежды под климатические условия, исследовании, поиске предметов, крафте, ведении боя.

OMEGA: The Dead Planet является продолжением Project Werewulf и его переосмысления Werewolf: The Inner Beast. В предстоящей игре будет откровенный сексуальный контент уровня Project Werewulf. Игроки смогут включать и отключать его по своему усмотрению.

Запуск OMEGA: The Dead Planet в раннем доступе запланирован на третий квартал 2027 года.