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OMEGA: The Dead Planet TBA
Экшен, Выживание, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби, Научная фантастика
4.8 10 оценок

Разработчики OMEGA: The Dead Planet показали игровой процесс в арктическом биоме

Tiger Goose Tiger Goose

Авторы анонсированной в этом месяце OMEGA: The Dead Planet уже успели подробно рассказать о первой полуоткрытой локации в игре — арктическом биоме. Теперь же FTR Game Studio поделилась демонстрацией геймплея в этом регионе.

Устами Джессики, главной героини игры, нам вкратце напоминают о том, что рассказывали раньше: влиянии погоды и времени суток на состояние протагонистки, выборе одежды под климатические условия, исследовании, поиске предметов, крафте, ведении боя.

OMEGA: The Dead Planet является продолжением Project Werewulf и его переосмысления Werewolf: The Inner Beast. В предстоящей игре будет откровенный сексуальный контент уровня Project Werewulf. Игроки смогут включать и отключать его по своему усмотрению.

Запуск OMEGA: The Dead Planet в раннем доступе запланирован на третий квартал 2027 года.

15
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
SGate

Ох уж этот арктический биом.

8
Рикочико

Враги смогут штурмовать эту сраку?

4
KILLA06

кал

2
Дырявый бублик

Как то криво собрано из ассетов UE5. Такое мы уже видели в Code Violet.

2
era aoi

С голой сракой на мороз

2
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