Разработчики OMEGA: The Dead Planet рассказали об оружии и боевой системе игры

Продолжая делиться деталями о разработке OMEGA: The Dead Planet, FTR Game Studio на этот раз поведала о том, что ожидает игроков на старте раннего доступа по части вооружения и боевой системы. Автор отмечает, что хоть бои и являются важной составляющей, прежде всего OMEGA: The Dead Planet — это хоррор на выживание, и столкновения с противниками не должны сводиться к бездумным перестрелкам. Разные виды оружия должны ощущаться по-разному, а от их выбора должен меняться способ ведения боя.

Планируется, что на старте раннего доступа в OMEGA: The Dead Planet будут следующие виды огнестрельного оружия: полуавтоматический пистолет, револьвер, пистолет-пулемёт, автоматическая винтовка, полуавтоматический дробовик, помповый дробовик, снайперская винтовка. У каждого вида оружия будут свои показатели урона и скорострельности. Для упрощения управления боезапасом патроны будут делиться на три разновидности: лёгкие, средние, тяжёлые. Также в игре ожидается система модификации оружия.

FTR Game Studio рассказала и о других способах ведения боя. В OMEGA: The Dead Planet, как и в предыдущей игре серии, будет возможность отпихнуть противника или ударить прикладом, а имеющийся у протагонистки нож можно будет использовать как последнее средство спасения, если боезапас подошёл к концу. Также в игре появятся гранаты, особенно полезные против скопления врагов.

Короткое обзорное видео от разработчиков демонстрирует работу некоторых видов огнестрельного оружия.